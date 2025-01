LIVE BLOG | L'armée de l'air frappe une cellule terroriste dans un village près de Naplouse

Danon : "Trump sait exercer la pression, la question des otages lui tient à cœur"

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU Danny Danon a déclaré dans une interview au studio ynet qu'il pense que le président élu Donald Trump "sait créer l'opinion publique et exercer la pression" et que "la question des otages lui tient à cœur", dans le contexte des négociations en cours au Qatar. Selon lui, "le président élu soutiendra le gouvernement israélien, et nous obtiendrons plus de son administration". Danon a évoqué les récentes vidéos d'otages en captivité du Hamas, déclarant que "les témoignages sont difficiles. Nous partageons ces éléments à l'ONU et rappelons ce que traversent les otages".