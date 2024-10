LIVE BLOG | 2 roquettes tirées du Liban vers le centre et le nord d'Israël interceptées

Tsahal : 70 terroristes et 3 commandants régionaux du Hezbollah éliminés au Sud-Liban

Le porte-parole de Tsahal a annoncé que les avions de combat de l'armée de l'air ont éliminé, au cours des dernières 48 heures, les commandants des secteurs de Jbsheet, Joya et Qana du Hezbollah au Sud-Liban. Ces terroristes supervisaient de nombreuses opérations terroristes visant Israël, notamment des tirs de roquettes et de missiles antichars vers les localités du Nord. Le porte-parole a également indiqué que 70 militants du Hezbollah ont été éliminés ces dernières 24 heures par des frappes terrestres et aériennes au Sud-Liban. Durant l'opération, les combattants ont localisé et détruit des infrastructures souterraines et des dépôts d'armes.