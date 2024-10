LIVE BLOG | 3 soldats israélien grièvement blessés dans les affrontements au Sud-Liban

Ministre britannique des Affaires étrangères : "Il faut exiger de l'Iran et de ses mandataires qu'ils cessent les attaques"

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, effectuera cette semaine des visites en Jordanie et à Bahreïn, dans le cadre des efforts diplomatiques visant à empêcher une nouvelle escalade au Moyen-Orient. Le ministère britannique des Affaires étrangères a indiqué que Cameron se rendra aujourd'hui dans la région "pour réaffirmer l'importance de travailler avec les partenaires régionaux afin d'apaiser la situation - et exiger de l'Iran et de ses mandataires qu'ils cessent les attaques". Selon Cameron, "La situation est très dangereuse et une nouvelle escalade n'est dans l'intérêt de personne. C'est une période critique et nous devons obtenir des cessez-le-feu à Gaza et au Liban, faire entrer l'aide nécessaire à Gaza - et assurer la libération de tous les otages".