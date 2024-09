LIVE BLOG | Le Hamas insiste : "Pas d'accord sans retrait israélien de Philadelphie, Netzarim et Rafah"

Trump attaque Harris et Biden suite au meurtre d'otages : "C'est arrivé parce qu'ils sont de mauvais dirigeants"

L'ancien président américain et actuel candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, a réagi dimanche au meurtre des six otages dont les corps ont été retrouvés dans la bande de Gaza samedi soir. Il a écrit sur le réseau Truth Social : "Cela s'est produit parce que la camarade Kamala Harris et le tordu Joe Biden sont de piètres dirigeants... Leur leadership permet aux terroristes de prendre des vies américaines." "Cette terreur ne serait jamais arrivée si j'étais président, et elle cessera le jour où je serai de retour dans le Bureau ovale". L'ancien président a aussi publié un tweet corrigé sur X, dans lequel il a ajouté une phrase sur le partage de la douleur des familles. "Nous pleurons la mort insensée des otages israéliens, y compris horriblement celle d'un merveilleux citoyen américain, Hersh Goldberg-Polin, assassiné par le Hamas en raison d'un manque total de force et de leadership américains," a indiqué Trump.