LIVE BLOG | Alerte à Haïfa, Hadera, et dans le nord : Deux missiles sol-sol tirés depuis le Liban, pas de blessés

Gantz dans une tribune du New York Times : "Israël et le monde doivent être déterminés face aux menaces iraniennes"

Des hauts responsables politiques préparent déjà le terrain pour une campagne de communication mondiale en vue d'une frappe israélienne contre l'Iran. Le président du parti Camp National, Benny Gantz, a publié une tribune dans le New York Times intitulée "Ce que le monde doit comprendre à propos de l'Iran", dans laquelle il appelle les États-Unis et les pays occidentaux à s'unir pour faire face à l'Iran. "Dans la réalité post-7 octobre, il est clair qu'Israël et le monde doivent être proactifs et déterminés face à la menace que le régime iranien fait peser sur l'existence d'Israël et l'avenir de la région. Le monde ne peut ignorer le rôle de l'Iran dans l'étranglement de la liberté de navigation et l'atteinte au commerce mondial en mer Rouge, ou son soutien technologique et militaire à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Le régime et son axe doivent faire face à un Moyen-Orient fort et uni, dirigé et soutenu par les États-Unis, prêt à prendre l'initiative pour empêcher la réalisation de la vision iranienne d'un 7 octobre régional. C'est maintenant le moment de renforcer la coopération régionale et de faire un effort large pour confronter l'Iran."