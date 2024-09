LIVE BLOG | Tsahal mène des frappes aériennes contre des terroristes à Tubas, 5 morts, selon les Palestiniens

Tsahal frappe des terroristes cachés dans une zone humanitaire à Gaza

Le porte-parole de Tsahal a annoncé que l'armée de l'air israélienne a ciblé des terroristes opérant dans un centre de commandement et de contrôle du Hamas et du Jihad islamique. Ce centre était camouflé à l'intérieur d'une zone humanitaire à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Selon le communiqué, la frappe a été menée de manière précise, guidée par les renseignements fournis par l'Aman (renseignement militaire), le Shin Bet et le Commandement sud. Le centre de commandement et de contrôle aurait servi d'infrastructure terroriste pour planifier et mener des opérations contre les forces de Tsahal et l'État d'Israël.