LIVE BLOG | Des soldates pourraient faire partie des otages libérés samedi en échange de terroristes condamnés à vie

"Nous avons rendu les 'prisonnières' en pleine santé tandis que les nôtres sont revenus épuisés", prétend le Hamas

"Les scènes de joie de notre peuple soulignent le soutien public à la résistance. La restitution des trois prisonnières (otages, ndlr) en pleine santé, mentale et physique, tandis que nos prisonniers hommes et femmes montraient des signes de négligence et d'épuisement, montre la différence entre les valeurs de la résistance et le fascisme de l'occupation", a déclaré le Hamas dans un communiqué.