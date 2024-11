LIVE BLOG | Alerte dans le centre d'Israël : quatre roquettes du Hezbollah interceptées

Explosions entendues dans le Sharon, Tsahal : les sirènes dues à des tirs depuis le Liban

Des explosions ont été signalées dans la région du Sharon suite aux alertes déclenchées dans plusieurs villes et localités, notamment Hadera, Pardes Hanna, Netanya, Ra'anana et Herzliya. Le porte-parole de Tsahal a précisé que les sirènes ont retenti en raison de tirs en provenance du Liban, et que les détails sont en cours d'examen. Le Magen David Adom (services d'urgence) a indiqué qu'aucune victime n'a été signalée pour le moment. La police effectue des recherches pour localiser les points d'impact des roquettes.