LIVE BLOG | Alerte à l'intrusion d'un drone hostile au sud du lac de Tibériade

Levin appelle à relancer la réforme judiciaire après l'incident des fusées éclairantes

Le ministre de la Justice Yariv Levin a réagi aux tirs de fusées éclairantes vers la résidence privée du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Césarée, déclarant : "Depuis la formation du gouvernement, je lutte pour changer les choses en profondeur. Il est temps que tous les membres de la coalition, tous les groupes parlementaires et tous les députés annoncent unanimement leur soutien sans équivoque aux mesures que j'ai initiées et qui ont été suspendues, ainsi qu'à toute autre action nécessaire pour changer la situation. Le moment est venu d'apporter un soutien total pour réhabiliter le système judiciaire et mettre fin à l'anarchie et aux tentatives de nuire au Premier ministre.