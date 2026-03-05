LIVE BLOG | Frappes israéliennes nocturnes contre des centres de commandement du Hezbollah à Beyrouth
Les États-Unis "regretteront amèrement" d'avoir frappé une frégate iranienne, menace Abbas Araghchi
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a accusé les États-Unis d’avoir commis une "atrocité" en mer après une attaque visant la frégate iranienne Dena. Dans un message publié sur X, il affirme que le navire, qui transportait près de 130 marins et invité par la marine indienne, a été frappé sans avertissement dans les eaux internationales, à environ 2 000 miles des côtes iraniennes. Le chef de la diplomatie iranienne a averti que les États-Unis "regretteront amèrement le précédent qu’ils ont établi" par cette action.
L’Iran affirme avoir frappé des groupes kurdes au Kurdistan irakien
L’Iran a annoncé avoir mené des frappes contre les quartiers généraux de groupes kurdes au Kurdistan irakien, selon les médias d’État iraniens. L’agence officielle IRNA, citant un communiqué militaire, a indiqué que trois missiles ont été tirés contre des bases de groupes kurdes opposés au régime des mollahs. Cette opération intervient dans un contexte de frappes iraniennes visant des régions kurdes à la fois en Iran et en Irak.
Un cadre du Hamas aurait été tué dans une frappe israélienne dans le nord du Liban (média libanais)
Un haut responsable du groupe terroriste Hamas aurait été tué dans une frappe israélienne survenue avant l’aube dans le nord du Liban, selon les médias d’État libanais. L’agence officielle National News Agency a indiqué que Wassim Atallah al-Ali et son épouse auraient été tués lorsqu’un drone israélien a ciblé leur domicile dans le camp palestinien de Beddawi, près de Tripoli. Il s’agit de la première élimination ciblée signalée d’un membre du Hamas depuis le début de la guerre régionale déclenchée après les frappes américano-israéliennes contre l’Iran.
Tsahal renforce la défense au nord lors d’opérations au mont Dov
L’armée israélienne a annoncé que des forces de la brigade "Harim" (810), placées sous le commandement de la division 210, mènent actuellement des opérations dans plusieurs secteurs du mont Dov, dans le sud du Liban. Selon le porte-parole de Tsahal, ces actions visent à localiser et démanteler des infrastructures ennemies, à empêcher le renforcement du groupe terroriste Hezbollah au-delà de la frontière et à consolider la ligne de défense afin d’assurer la sécurité des habitants du nord d’Israël.
Tsahal lance une nouvelle vague de frappes d'envergure à Téhéran
"L'armée israélienne a lancé à l'instant une vague de frappes à grande échelle contre les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran", a indiqué Tsahal
Israël et les États-Unis ont réalisé des "gains historiques" contre l’Iran, selon le bureau de Benjamin Netanyahou
Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu’Israël et les États-Unis avaient réalisé des "gains historiques" dans la guerre contre l’Iran, déclenchée après des frappes menées par les deux alliés contre la République islamique. Dans un message vidéo, la porte-parole du chef du gouvernement, Shosh Bedrosian, a déclaré que ces opérations visaient à protéger les citoyens israéliens ainsi que "le monde civilisé". Elle a également affirmé que l’attaque était nécessaire car l’Iran reconstruisait son programme de bombe atomique dans de nouveaux bunkers souterrains et préparait des plans pour attaquer Israël et des forces américaines au Moyen-Orient.
Le Qatar évacue les habitants autour de l’ambassade américaine à Doha par mesure de précaution
Le Qatar a évacué les résidents vivant à proximité de l’ambassade des États-Unis à Doha dans la nuit de mercredi à jeudi, selon un communiqué du ministère qatari de l’Intérieur. Cette décision a été prise comme une "mesure de précaution temporaire", sans que les autorités ne précisent la nature d’une éventuelle menace. Les habitants concernés ont été relogés dans des hébergements appropriés, fournis par les autorités, dans le cadre de dispositions préventives jugées nécessaires.
L'Iran menace d'attaquer le site nucléaire de Dimona si Israël et les États-Unis cherchent à renverser la République islamique
L'Iran prendra pour cible le site nucléaire israélien de Dimona si Israël et les États-Unis cherchent à renverser le régime de la République islamique, rapporte l'agence de presse semi-officielle ISNA, citant un responsable militaire iranien.
Frappes israéliennes nocturnes contre des centres de commandement du Hezbollah à Beyrouth
L’armée israélienne a annoncé avoir mené dans la nuit plusieurs frappes à Beyrouth contre des centres de commandement utilisés par l’organisation terroriste Hezbollah. Selon Tsahal, ces frappes visaient notamment une installation employée par l’unité aérienne du groupe terroriste. Les sites ciblés ont servi à planifier et mener différentes attaques terroristes contre les forces israéliennes et les civils en Israël. Avant l’opération, l’armée affirme avoir pris des mesures pour réduire le risque de victimes civiles, notamment en émettant des avertissements préalables, en utilisant des munitions de précision et en effectuant des surveillances aériennes. Tsahal a déclaré agir avec force contre la décision du Hezbollah de se joindre aux combats sous le patronage du régime terroriste iranien et a affirmé qu’elle ne permettra pas d’atteintes aux citoyens de l’État d’Israël.