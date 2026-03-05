Un cadre du Hamas aurait été tué dans une frappe israélienne dans le nord du Liban (média libanais)

Un haut responsable du groupe terroriste Hamas aurait été tué dans une frappe israélienne survenue avant l’aube dans le nord du Liban, selon les médias d’État libanais. L’agence officielle National News Agency a indiqué que Wassim Atallah al-Ali et son épouse auraient été tués lorsqu’un drone israélien a ciblé leur domicile dans le camp palestinien de Beddawi, près de Tripoli. Il s’agit de la première élimination ciblée signalée d’un membre du Hamas depuis le début de la guerre régionale déclenchée après les frappes américano-israéliennes contre l’Iran.