LIVE BLOG | Anniversaire du 7 octobre : cérémonies sur fond de tirs de roquettes depuis Gaza et le Liban

"Israël doit bombarder les installations pétrolières iraniennes", déclare Yair Lapid

"Nous devons bombarder les champs de pétrole iraniens", a déclaré le chef de l'opposition dans une émission spéciale sur le 7 octobre diffusée par Ynet. "Nous n'avons pas réagi assez fortement à la première attaque de Téhéran et nous n'avons toujours pas réagi à la deuxième attaque. Il n'est pas possible que l'Iran nous attaque encore et encore avec des missiles balistiques et qu'Israël ne réponde pas. Nous devons également mobiliser. une coalition plus large pour attaquer ses installations nucléaires."