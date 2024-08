LIVE BLOG | Le Hamas tire sur le corridor humanitaire à Rafah, la circulation dans la zone arrêtée

Tsahal : Le Hamas a tiré sur le corridor humanitaire à Rafah, la circulation dans la zone a été arrêtée

Le porte-parole de Tsahal a annoncé que des terroristes du Hamas ont tiré hier sur le corridor humanitaire dans la région de Rafah, et qu'en conséquence, la circulation et les coordinations sur cet axe ont été temporairement suspendues. Il a ajouté que "les activités terroristes dans les zones humanitaires et les zones peuplées nuisent aux coordinations humanitaires et à la distribution de l'aide aux habitants de Gaza. Tsahal, par l'intermédiaire du Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, continuera d'agir conformément au droit international afin de permettre et de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza".