LIVE BLOG | Biden : "Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir ramené tous les otages chez eux"

Hamas : "L'opération de l'AP à Jénine est un crime"

Le Hamas a déclaré que "la poursuite de l'opération sécuritaire des services de sécurité dans le camp de réfugiés de Jénine est un crime absolu, et nécessite une mobilisation continue pour briser le siège et protéger les combattants de la résistance". Le porte-parole des services de sécurité, Anwar Rajab, a déclaré plus tôt à "Al Jazeera" que "ce qui se passe à Jénine n'a rien à voir avec la résistance. C'est un comportement de Daech pour faire chanter le système de sécurité et l'empêcher de remplir son rôle. Nous sommes conscients de la complexité de la situation. Nous ne reproduirons pas l'expérience de Gaza, et nous ne nous engagerons pas non plus dans des aventures comme l'ont fait le Hamas et le Jihad islamique".