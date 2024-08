LIVE BLOG | Israël ripostera à une attaque de l'Iran même si elle ne fait pas de victimes (radio militaire)

Plus de 1 000 Juifs visitent le Mont du Temple pour marquer Tisha B'Av ; certains filmés en train de prier

Plus d'un millier de Juifs sont entrés sur le Mont du Temple ce matin pour marquer le jour de jeûne solennel de Tisha B'Av, qui commémore la destruction des Temples qui se dressaient autrefois sur le lieu le plus saint du judaïsme. Certains ont été filmés en train de prier, en violation des instructions de la police et d'un statu quo qui régit ce site sensible, qui est également le troisième lieu le plus saint pour les musulmans et abrite la mosquée Al-Aqsa. En réaction, la police a retardé l'entrée continue des Juifs pratiquants, qui étaient initialement autorisés à entrer par groupes de 100. Après la reprise des visites, les groupes sont réduits à 50 personnes chacun. Selon le Waqf jordanien, plus de 1 400 personnes sont entrées sur le site aujourd'hui.