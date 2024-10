LIVE BLOG | Tsahal affirme avoir éliminé le chef d'état-major du Hezbollah à Beyrouth

Tsahal : Nous avons éliminé le chef d'état-major du Hezbollah à Beyrouth

Le porte-parole de Tsahal a confirmé l'élimination de Suhail Hussein Husseini, chef d'état-major du Hezbollah. L'élimination aurait été effectuée à Beyrouth par des avions de combat et avec le guidage précis des renseignements militaires. L'état-major est une unité logistique de l'organisation terroriste qui s'occupe de tout ce qui concerne le budget et l'organisation des différents systèmes. Husseini était impliqué dans les accords de transfert d'armes entre l'Iran et le Hezbollah et était responsable de la distribution des moyens de contrebande entre les différentes unités du Hezbollah, en termes de transport et d'allocation des ressources. De plus, il était membre du Conseil du Jihad, le forum militaire supérieur du Hezbollah.