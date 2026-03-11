LIVE BLOG | Tsahal a mené une nouvelle vague de frappes contre le Hezbollah à Beyrouth et au Sud-Liban
Tsahal a visé des centres de commandement et des sites de stockage d’armes du Hezbollah
L’Iran menace de viser les intérêts économiques et bancaires liés aux États-Unis et à Israël
L’Iran a menacé de cibler des intérêts économiques et bancaires liés aux États-Unis et à Israël dans la région, selon un porte-parole du commandement conjoint Khatam al-Anbiya cité par les médias d’État iraniens. Ebrahim Zolfaqari a déclaré que cette menace faisait suite à une attaque contre une banque iranienne qu’il attribue à "l’armée terroriste américaine" et au "régime sioniste". Selon lui, cette action "illégitime et inhabituelle" contraint l’Iran à envisager des frappes contre des centres économiques et des banques associés aux États-Unis et à Israël dans la région. Le responsable a également mis en garde les populations locales, leur demandant de se tenir à l’écart des établissements bancaires.
La France va envoyer 60 tonnes d’aide humanitaire au Liban
La France va fournir 60 tonnes d’aide humanitaire au Liban, a annoncé le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Dans une interview accordée à TF1, il a indiqué que Paris avait décidé de tripler le volume d’aide qui arrivera cette semaine. Cette assistance comprendra notamment des kits sanitaires et d’hygiène, des matelas, des lampes ainsi qu’un poste médical mobile destiné à soutenir les populations affectées par la situation sécuritaire. Cette annonce intervient dans un contexte de reprise des combats entre Israël et l’organisation terroriste Hezbollah, qui a commencé la semaine dernière à tirer des missiles sur Israël en soutien à son parrain iranien.
L’armée israélienne a annoncé avoir mené ce matin une nouvelle vague de frappes dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, visant des centres de commandement et des sites de stockage d’armes du groupe terroriste. Selon Tsahal, une autre frappe a également visé mardi un centre de commandement du Hezbollah dans la région de Tyr, dans le sud du Liban. L’armée affirme avoir pris plusieurs mesures pour réduire le risque de victimes civiles avant les frappes, notamment en émettant des avertissements préalables, en utilisant des munitions de précision et en procédant à des surveillances aériennes. Tsahal a ajouté qu’elle poursuivrait ses opérations contre le Hezbollah, qualifié d’organisation terroriste, accusé d’avoir rejoint le conflit aux côtés du régime iranien, et qu’elle ne permettrait pas d’attaques contre les civils israéliens.
https://x.com/i/web/status/2031627315759780263
Tsahal appelle de nouveau à évacuer la banlieue sud de Beyrouth avant de nouvelles frappes contre le Hezbollah
L’armée israélienne a renouvelé son appel à évacuer certains quartiers de la banlieue sud de Beyrouth avant de nouvelles frappes visant le Hezbollah. Dans un "avertissement urgent", le porte-parole arabophone de Tsahal, le colonel Avichay Adraee, a demandé aux habitants des quartiers de Haret Hreik et de Burj al-Barajneh, situés dans le bastion du Hezbollah de Dahiyeh, de quitter immédiatement les lieux. Les activités du Hezbollah dans cette zone contraignent l’armée israélienne à y mener des opérations militaires dans les prochaines heures, a-t-il averti.
https://x.com/i/web/status/2031619689109921828
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent dans le nord d'Israël
Quatre personnes auraient été tuées dans la frappe israélienne sur un appartement du centre de Beyrouth
Quatre personnes ont été tuées dans la frappe israélienne visant un appartement situé au centre de Beyrouth dans la nuit, selon des médias libanais. Le bilan n’a pas encore été confirmé par les autorités libanaises et Tsahal n’a pas commenté l’attaque à ce stade. La frappe est jugée inhabituelle, car elle a visé le centre de la capitale libanaise plutôt que la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah dans le quartier de la Dahiyeh, que l’armée israélienne avait précédemment appelé à évacuer.
https://x.com/i/web/status/2031610550514303321
Des images satellites montrent des F-14 iraniens détruits après des frappes israéliennes
De nouvelles images satellites montrent plusieurs avions de chasse iraniens F-14 détruits sur une base aérienne près d’Ispahan à la suite de frappes israéliennes menées plus tôt cette semaine. Les clichés, capturés par la société de renseignement de défense Vantor, révèlent plusieurs appareils endommagés sur les voies de circulation de la base, ainsi que des dégâts sur trois abris pour avions et une autre structure. Tsahal avait annoncé dimanche avoir détruit plusieurs F-14 lors de frappes visant également des systèmes de détection et de défense aérienne dans la région d’Ispahan. Ces avions F-14 Tomcat, de fabrication américaine, avaient été fournis à l’Iran avant la révolution islamique de 1979 et seraient aujourd’hui les derniers encore en service dans le monde.
https://x.com/i/web/status/2031589025199567149
L’objectif n’est pas de renverser le régime iranien mais de réduire sa capacité à menacer Israël, selon un responsable israélien
Un responsable sécuritaire israélien a déclaré que l’objectif stratégique le plus probable de la campagne actuelle contre l’Iran et le Hezbollah n’était pas une "victoire totale" ni le renversement du régime à Téhéran, mais plutôt une réduction significative de la capacité de ces acteurs à menacer Israël. Selon lui, cette stratégie vise notamment à affaiblir les capacités militaires iraniennes, à frapper les systèmes de missiles et les infrastructures de production d’armes, ainsi qu’à affaiblir le Hezbollah afin de rétablir une dissuasion durable. L’objectif serait de parvenir à une situation permettant à Israël de retrouver une routine relativement sûre. Il a également indiqué que la fin du conflit pourrait intervenir lorsque la menace aura été suffisamment réduite ou à la suite d’un accord international ou d’un cessez-le-feu, tout en soulignant qu’aucun calendrier clair ni critère précis n’existent pour l’instant.
Iran : Tsahal élimine une cellule du dispositif de drones qui s’apprêtait à lancer une attaque contre Israël
L’armée israélienne a annoncé avoir éliminé une cellule du dispositif de drones du régime iranien qui s’apprêtait à lancer une attaque contre Israël depuis l’ouest de l’Iran. Selon Tsahal, l’armée de l’air a repéré lundi plusieurs soldats opérant sur un site de lancement de drones. Après leur identification, un appareil de l’armée de l’air a frappé la cellule et éliminé plusieurs membres alors qu’ils venaient d’entrer sur le site afin de préparer le lancement de véhicules aériens sans pilote en direction du territoire israélien. Tsahal affirme poursuivre ses opérations contre les infrastructures et les forces du programme de missiles balistiques et de drones dans l’ouest de l’Iran afin de réduire au maximum les tirs visant Israël.
https://x.com/i/web/status/2031604758134292627
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent dans le Golan
Le chef de la police iranienne menace de traiter les manifestants comme des "ennemis"
Le chef de la police iranienne, Ahmadreza Radan, a averti que toute personne descendant dans la rue pour protester serait considérée comme un "ennemi" du régime plutôt que comme un manifestant. Craignant une reprise des manifestations anti-gouvernementales, il a déclaré à la télévision d’État que "quiconque se rendra dans la rue à la demande de l’ennemi sera considéré comme un ennemi et non comme un protestataire". Il a également affirmé que les forces de sécurité iraniennes étaient prêtes à agir immédiatement, ajoutant que "toutes nos forces de sécurité ont le doigt sur la détente".
L’Australie accorde l’asile à deux nouvelles membres de l’équipe féminine iranienne de football
L’Australie a annoncé avoir délivré des visas humanitaires à deux nouvelles membres de l’équipe féminine iranienne de football, portant à sept le nombre total de joueuses et membres du staff ayant obtenu l’asile dans le pays. Cette décision intervient après que cinq joueuses ont reçu mardi une protection en raison de craintes pour leur sécurité en cas de retour en Iran, notamment après avoir refusé de chanter l’hymne national. Selon le ministre australien de l’Intérieur Tony Burke, une joueuse supplémentaire et un membre du personnel de l’équipe ont décidé de rester en Australie et ont officiellement demandé l’asile.
Israël frappe un appartement dans le centre de Beyrouth, selon les médias libanais
Israël a pris pour cible un appartement dans le centre de Beyrouth ce matin, selon les médias d'État libanais. Des "cibles humaines" ont été visées, rapportent des sources locales.
https://x.com/i/web/status/2031594984051208538
