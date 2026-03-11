L’Iran menace de viser les intérêts économiques et bancaires liés aux États-Unis et à Israël

L’Iran a menacé de cibler des intérêts économiques et bancaires liés aux États-Unis et à Israël dans la région, selon un porte-parole du commandement conjoint Khatam al-Anbiya cité par les médias d’État iraniens. Ebrahim Zolfaqari a déclaré que cette menace faisait suite à une attaque contre une banque iranienne qu’il attribue à "l’armée terroriste américaine" et au "régime sioniste". Selon lui, cette action "illégitime et inhabituelle" contraint l’Iran à envisager des frappes contre des centres économiques et des banques associés aux États-Unis et à Israël dans la région. Le responsable a également mis en garde les populations locales, leur demandant de se tenir à l’écart des établissements bancaires.