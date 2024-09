LIVE BLOG | Tsahal frappe des terroristes du Hamas dans la zone humanitaire de Khan Younès

États-Unis : Un homme et une femme accusés d'avoir appelé à commettre des crimes de haine contre des Juifs sur Telegram

Le procureur de Californie a inculpé Matthew Robert Ellison (37 ans) et Dallas Erin Humber (34 ans) pour avoir utilisé la plateforme Telegram pour commettre des crimes de haine et inciter leurs followers à assassiner des Juifs, des immigrants et des personnes noires. Selon l'acte d'accusation, les deux dirigeaient le réseau "Terrorgram", qui diffusait une idéologie de "suprématie blanche" dans le but de déclencher une guerre raciale. Humber et Ellison ont publié une liste d'assassinats comprenant des personnalités éminentes aux États-Unis, dont un sénateur juif, et ont présenté les assassinats comme un moyen d'atteindre la "sainteté" au nom du terrorisme.