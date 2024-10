LIVE BLOG | Nouvelles alertes à Haïfa et dans le nord d'Israël

Un dépôt d'armes détruit au cœur d'un quartier résidentiel dans le sud du Liban, un lance-roquettes chargé localisé dans un véhicule

Lors de leurs opérations dans le sud du Liban, les combattants de la 188e brigade ont localisé et détruit un dépôt d'armes situé au cœur d'un quartier résidentiel, près d'une maison civile. Le porte-parole de Tsahal a ajouté que le dépôt contenait des dizaines de missiles à longue et courte portée, des munitions, des dizaines de mortiers, des mitrailleuses, des explosifs et du matériel médical. De plus, lors d'une autre opération, un véhicule transportant un lance-roquettes a été localisé et détruit près d'un bâtiment civil, alors qu'il était chargé et prêt à être lancé vers les localités israéliennes.