LIVE BLOG | Des dizaines de terroristes éliminés au Liban et à Gaza ces dernières 24 heures

Des dizaines de terroristes éliminés au Liban et à Gaza ces dernières 24 heures

Au cours des dernières 24 heures, les forces de Tsahal ont éliminé des dizaines de combattants et détruit des infrastructures terroristes ainsi qu'un dépôt d'armes à Jabaliya. À Beit Lahiya, les forces ont éliminé des combattants grâce à des frappes coordonnées aériennes et terrestres. Parallèlement, les combattants de la brigade Nahal ont localisé des armes à Rafah, éliminé des combattants et détruit des infrastructures terroristes. Notamment, lors d'une des frappes, les soldats ont identifié via un drone des combattants qui s'approchaient d'eux et représentaient une menace, les éliminant rapidement. Sous la direction du Commandement Nord, des avions de combat de l'armée de l'air ont frappé et éliminé des dizaines de combattants du Hezbollah au Liban. De plus, l'aviation a ciblé des dizaines d'objectifs terroristes au Liban et dans la bande de Gaza, dont des dépôts d'armes, des lanceurs et des positions de tir, selon le porte-parole de Tsahal.