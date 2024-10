LIVE BLOG | Syrie : Un soldat tué et 7 autres blessés dans des frappes israéliennes à Damas et à Homs

Syrie : Un soldat a été tué et 7 autres blessés dans des frappes israéliennes distinctes

Des frappes israéliennes sur la capitale syrienne Damas et un site militaire près de la ville occidentale de Homs tôt jeudi ont fait un mort parmi les soldats et sept blessés, selon le ministère syrien de la Défense. Les attaques ont visé le quartier central de Kafr Sousa à Damas et un site militaire dans la campagne de Homs, précise le ministère dans un communiqué, ajoutant que les frappes ont causé "des dégâts matériels" sans donner plus de détails. Plus tôt, les médias d'État syriens avaient rapporté que des explosions avaient été entendues à Damas après qu'Israël eut frappé un immeuble résidentiel à Kafr Sousa.