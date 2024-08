LIVE BLOG | Des roquettes tirées depuis le Liban explosent près de Meron, dans le nord

Israël soumet à l'Égypte des plans mis à jour concernant la présence de Tsahal sur le couloir de Philadelphie et le passage de Rafah

La délégation israélienne aux pourparlers du Caire, dirigée par le chef du Mossad Dadi Barnea et le chef du Shin Bet Ronen Bar, est rentrée hier soir au pays. La délégation a soumis à l'Égypte les plans mis à jour concernant la présence de Tsahal sur le couloir de Philadelphie et le passage de Rafah. Des sources impliquées dans l'affaire affirment que les réunions se sont déroulées dans un bon esprit et de manière productive, et que les écarts ont été réduits dans le but de conduire à un sommet efficace et rapide dimanche. Elles ajoutent que le travail de préparation des annexes et de toutes les questions liées à l'avancement de l'accord sur les otages a été essentiellement achevé. Le Hamas devrait recevoir les plans mis à jour des Égyptiens demain.