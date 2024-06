LIVE BLOG | Deux soldats israéliens blessés par un tir de missile antichar du Hezbollah

"En cas de conflit total entre Israël et le Hezbollah, l'Iran entrera en guerre", prévient le chef de l'armée américaine

Le commandant de l’armée américaine, le général Charles Brown, a averti dimanche soir que les États-Unis auraient des difficultés à aider Israël en cas de guerre ouverte contre le Hezbollah. Il a souligné que toute extension du conflit entre l'Etat hébreu et le groupe terroriste libanais menacerait l’ensemble de la région d’une guerre de grande ampleur, impliquant également l’Iran. Selon lui, Téhéran serait en effet de plus en plus enclin à prendre directement part à un conflit qui mettrait en jeu la survie du Hezbollah, son plus proche allié dans la région. "Les Etats-Unis ne seront pas en mesure de défendre Israël en cas de guerre contre le Hezbollah comme ils l'ont fait lors de l'attaque de missiles et de drones iraniens en avril", a déclaré le commandant des forces interarmées américaines.