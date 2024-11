LIVE BLOG | Un tir de missile balistique depuis le Yémen intercepté par le système "Arrow"

Les États-Unis et l'Arabie Saoudite œuvrent pour finaliser un accord sur le Liban et Gaza avant la fin de l'année

Selon Sky News Arabic, citant des sources, "les États-Unis et l'Arabie Saoudite travaillent à la finalisation d'un accord de défense avant la fin de l'année, qui servirait de cadre général à un ensemble plus large d'arrangements incluant le Liban et Gaza". Le rapport indique une inquiétude américaine qu'un report de l'accord après l'entrée de Donald Trump à la Maison Blanche pourrait conduire les démocrates à voter contre.