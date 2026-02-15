Gaza : Tsahal mène une série de frappes après de nouvelles violations du cessez-le-feu

Ces dernières heures, l’armée israélienne a mené des frappes en riposte à une violation flagrante du cessez-le-feu par le Hamas samedi dans la zone de Beit Hanoun. Selon Tsahal, plusieurs terroristes armés se sont dissimulés sous des débris à l’est de la Ligne jaune, à proximité des soldats israéliens, probablement après être sortis d’infrastructures souterraines. L’armée précise que franchir la Ligne jaune armé constitue une violation explicite du cessez-le-feu et illustre, selon elle, le non-respect systématique des accords par le Hamas. Les frappes ciblent des positions du Hamas de manière « précise » et conformément au droit international.