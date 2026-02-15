LIVE BLOG | Gaza : Tsahal mène une série de frappes après de nouvelles violations du cessez-le-feu
Cinq terroristes ont été éliminés après être sortis d'un tunnel près de la ligne jaune
Ces dernières heures, l’armée israélienne a mené des frappes en riposte à une violation flagrante du cessez-le-feu par le Hamas samedi dans la zone de Beit Hanoun. Selon Tsahal, plusieurs terroristes armés se sont dissimulés sous des débris à l’est de la Ligne jaune, à proximité des soldats israéliens, probablement après être sortis d’infrastructures souterraines. L’armée précise que franchir la Ligne jaune armé constitue une violation explicite du cessez-le-feu et illustre, selon elle, le non-respect systématique des accords par le Hamas. Les frappes ciblent des positions du Hamas de manière « précise » et conformément au droit international.
Antonio Guterres : "Nous sommes engagés à mettre fin à l'occupation"
Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a rencontré le Premier ministre palestinien Mohammed Mustafa en marge du sommet de l'Union africaine, réaffirmant son engagement à parvenir à une solution à deux États et à « mettre fin à l'occupation », selon ses propres termes. Selon le communiqué de l'ONU, les deux parties ont discuté de l'importance d'établir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, de soutenir le Comité national palestinien pour l'administration de la bande et d'assurer la cohérence et le rétablissement d'un gouvernement palestinien unifié.
Gaza : cinq terroristes sortis armés d'un tunnel éliminés par Tsahal
Samedi soir, un groupe d'au moins cinq terroristes palestiniens armés est sorti d'un tunnel et s'est approché des troupes dans le nord de la bande de Gaza, du côté israélien de la ligne de cessez-le-feu, a indiqué l'armée. Un drone est aussitôt intervenu pour les éliminer. Tsahal a qualifié l'incident survenu dans la région de Beit Hanoun de « violation flagrante » de l'accord de cessez-le-feu, laissant entendre qu'il riposterait.
https://x.com/i/web/status/2022755278676979830
