LIVE BLOG | Gaza : des dizaines de terroristes éliminés, plus d'une centaine de cibles frappées ce week-end

Un missile tiré dans la nuit depuis le Yémen intercepté avant son entrée dans l'espace aérien israélien

Suite à l'interception nocturne du missile en provenance du Yémen, un membre du bureau politique des Houthis, Hezam al-Assad a publié trois posts en hébreu sur le réseau X. "Goush Dan, 'Grand Jaffa' ne sont plus sûrs", a-t-il écrit dans le premier. Sur le deuxième, il se vantait des capacités de lancement de missiles des Houthis, et sur le troisième, il menaçait : "Nous ne nous arrêterons pas... Vous devez suivre le ciel, vous ne devez pas dormir, vous ne devez pas profiter de la vie aussi longtemps que les enfants de Gaza meurent sous les bombes, de la faim et du froid. Nous n'abandonnerons pas Gaza".