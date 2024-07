LIVE BLOG | L'armée israélienne opère au QG de l'UNRWA à Gaza ville, investi par le Hamas et le Jihad islamique

L'armée israélienne opère au QG de l'UNRWA à Gaza ville, investi par les terroristes

Suite aux informations des services de renseignement sur la présence de terroristes du Hamas et du Jihad islamique, les forces israéliennes opèrent désormais dans la ville de Gaza, et notamment au quartier général de l'UNRWA. L'opération dans le secteur a débuté suite aux informations des services de renseignement sur la présence de terroristes du du Hamas et du Jihad islamique, qui y ont établi des infrastructures, et la présence d'armes, d'une prison et de salles d'interrogatoire. "Tsahal continuera d'agir conformément au droit international et contre les organisations terroristes du Hamas et du Jihad islamique, qui opèrent de manière systématique et cynique à partir d'infrastructures civiles, notamment des complexes de l'UNRWA, qu'elles utilisent pour planifier et mener des actes terroristes contre le État d'Israël", a déclaré Tsahal.