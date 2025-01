LIVE BLOG | Tsahal vise 3 suspects qui se déplaçaient près de la frontière au Sud-Liban

Le chef de la communauté druze appelle le Secrétaire général de l'ONU à intervenir dans la question de la libération des otages

Le leader spirituel de la communauté druze en Israël, le Cheikh Mowafak Tarif, a rencontré à New York le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, et lui a notamment demandé une implication active dans la question des otages. Guterres a souligné son engagement sur ce sujet, indiquant que selon lui, les otages doivent être libérés sans condition. Le Cheikh Tarif a également tenu des réunions à Washington avec des membres du Sénat et du Congrès, des hauts responsables des administrations sortante et entrante, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis Mike Herzog et l'ambassadeur d'Israël à l'ONU Danny Danon.