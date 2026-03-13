LIVE BLOG | Tsahal frappe un pont stratégique utilisé par les terroristes du Hezbollah pour se déplacer vers le sud
Le Hezbollah utilisait ce pont pour se déplacer du nord vers le sud du pays, se préparer à des combats contre les forces israéliennes et mener des attaques contre les civils israéliens
Tsahal lance une nouvelle vague de frappes d'envergure à Téhéran
"L'armée israélienne a lancé une vague de frappes d'envergure contre les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran", a indiqué Tsahal.
Tsahal frappe un pont stratégique utilisé par les terroristes du Hezbollah pour se déplacer vers le sud du Liban
L’armée israélienne a annoncé avoir frappé récemment le pont d’al-Zrariyeh, situé sur le fleuve Litani au Liban, qui servait de passage central pour des terroristes de l’organisation Hezbollah. Les terroristes du Hezbollah utilisaient ce pont pour se déplacer du nord vers le sud du pays, se préparer à des combats contre les forces israéliennes et mener des attaques contre les civils israéliens, tout en mettant en danger la population libanaise et en provoquant des destructions dans des zones habitées. L’armée indique également que l’organisation terroriste avait récemment installé des lanceurs de roquettes à proximité du pont et effectué depuis cette zone des tirs vers Israël. Tsahal affirme poursuivre ses opérations contre la décision du Hezbollah de rejoindre les combats sous l’égide du régime iranien et assure qu’elle ne permettra pas d’attaques contre les civils israéliens.
https://x.com/i/web/status/2032340617309659317
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent à Eilat après des tirs depuis l'Iran
Liban : une frappe israélienne vise un cadre de la Jamaa Islamiya dans la Bekaa (médias libanais)
Des médias libanais ont rapporté qu’une frappe aérienne israélienne a visé un bâtiment dans le village de Bar Elias, dans la région de la Bekaa, à l’est du Liban. Selon des informations préliminaires, la cible de l’attaque serait un haut responsable de l’organisation terroriste Jamaa Islamiya, branche des Frères musulmans au Liban et groupe identifié comme proche du Hamas. Les circonstances exactes de la frappe et le sort de la cible n’étaient pas immédiatement connus.
Irak : une milice pro-iranienne menace les intérêts français après l’arrivée d’un porte-avions
Une milice pro-iranienne en Irak a averti que les intérêts français "en Irak et dans la région" seraient désormais "pris pour cibles" après l’arrivée d’un porte-avions français. Dans un message publié sur Telegram, le groupe Ashab al-Kahf a lancé cette menace alors que la tension monte dans la région. Cette déclaration intervient peu après l’annonce par le président français Emmanuel Macron de la mort d’un soldat français et de plusieurs blessés lors d’une attaque au Kurdistan irakien.
Un soldat français tué dans une attaque de drone au Kurdistan irakien
Le président français Emmanuel Macron a annoncé dans la nuit qu’un soldat français a été tué lors d’une attaque dans la région d’Erbil, au Kurdistan irakien autonome. Dans un message publié sur X, il a indiqué que ce militaire "est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak", confirmant la première perte française dans la guerre actuellement en cours au Moyen-Orient. Macron a également précisé que plusieurs autres soldats ont été blessés lors de l’incident, que l’armée française avait auparavant décrit comme une attaque de drone visant des troupes participant à un exercice d’entraînement.
https://x.com/i/web/status/2032254607695487354
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Donald Trump estime que Mojtaba Khamenei est "probablement vivant" mais "blessé"
Le président américain Donald Trump a déclaré penser que le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei est "probablement vivant", tout en affirmant qu’il pourrait être "blessé". Interrogé sur la situation du dirigeant iranien lors d’un entretien accordé à Fox News Radio, enregistré jeudi pour une diffusion vendredi, Trump a indiqué : "Je pense qu’il est probablement vivant. Je pense qu’il est blessé, mais je pense qu’il est probablement vivant sous une forme ou une autre." Mojtaba Khamenei n’est pas apparu en public depuis le début de la guerre, bien qu’il ait récemment publié son premier communiqué depuis sa nomination comme guide suprême.
Tsahal frappe plus de 200 cibles en Iran en 24 heures
L’armée israélienne affirme que son aviation a frappé plus de 200 cibles dans l’ouest et le centre de l’Iran au cours des dernières 24 heures. Selon Tsahal, les frappes ont visé notamment des lanceurs de missiles balistiques, des systèmes de défense aérienne et des sites de production d’armes. Des dizaines d’avions de chasse de l’armée de l’air israélienne ont participé à l’opération, larguant de nombreuses bombes sur les objectifs identifiés.
https://x.com/i/web/status/2032323039505903826
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Impact de missile iranien dans le nord d'Israël : au moins 58 blessés à Zarzir
Un missile iranien a frappé dans la nuit un bâtiment dans le village arabe israélien de Zarzir, dans le nord d'Israël. Au moins 58 personnes ont été blessées, la plupart légèrement par des éclats de verre brisé. Une femme est quant à elle dans un état modéré après avoir été blessée par des débris du missile.