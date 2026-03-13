Tsahal frappe un pont stratégique utilisé par les terroristes du Hezbollah pour se déplacer vers le sud du Liban

L’armée israélienne a annoncé avoir frappé récemment le pont d’al-Zrariyeh, situé sur le fleuve Litani au Liban, qui servait de passage central pour des terroristes de l’organisation Hezbollah. Les terroristes du Hezbollah utilisaient ce pont pour se déplacer du nord vers le sud du pays, se préparer à des combats contre les forces israéliennes et mener des attaques contre les civils israéliens, tout en mettant en danger la population libanaise et en provoquant des destructions dans des zones habitées. L’armée indique également que l’organisation terroriste avait récemment installé des lanceurs de roquettes à proximité du pont et effectué depuis cette zone des tirs vers Israël. Tsahal affirme poursuivre ses opérations contre la décision du Hezbollah de rejoindre les combats sous l’égide du régime iranien et assure qu’elle ne permettra pas d’attaques contre les civils israéliens.