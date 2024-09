LIVE BLOG | Plusieurs drones du Hebollah interceptés dans le nord

Hezbollah : "Nous menons une enquête sur les appareils qui ont explosé - le compte sera réglé"

Suite à l'explosion des bippers au Liban, une source du Hezbollah a déclaré à "Al-Arabi Al-Jadid" du Qatar que "des enquêtes sont en cours concernant les appareils qui ont explosé et ont été importés il y a des mois". Selon lui, "le Hezbollah possède de nombreux appareils, certains ont explosé et beaucoup d'autres non. Il y a un envoi qui a peut-être été piraté, nous attendons les enquêtes". Par ailleurs, le Hezbollah a publié une déclaration officielle exprimant ses condoléances pour les morts "dans l'explosion des appareils de communication" et sur le front sud du Liban. "Le Hezbollah continuera aujourd'hui comme chaque jour à soutenir Gaza, son peuple et sa résistance, et continuera à défendre le Liban, le peuple libanais et sa souveraineté. Cette voie se poursuivra indépendamment du lourd tribut que l'ennemi devra payer après son massacre de mardi contre notre peuple et nos combattants au Liban. Le compte sera réglé", a déclaré l'organisation terroriste.