LIVE BLOG | Après Tel Aviv, Haïfa visée par des missiles tirés depuis le Liban mercredi

Enquête en cours sur les tirs visant le centre d'Israël

Des sirènes avertissant de tirs de missiles et de roquettes ont été activées dans une série de localités du Gush Dan et du Sharon, notamment à Tel-Aviv, Ramat Gan - Ouest, Cinema City Glilot, Beit Yanai, Yakum, Kfar Haim, Kfar Monash, Hadar Am, la zone industrielle de Kfar Yona, Shoshanat HaAmakim, Kadima Tzoran, Even Yehuda, Udim, Hofit, Ganot Hadar, Netanya - Ouest, Neurim, Kfar Vitkin, Kfar Netter, Netanya - Est, Nordiya, Beit Yitzhak - Sha'ar Hefer, Pardesia, Givat Shapira, Bnei Dror, Havatzelet HaSharon et Tzukei Yam, l'Institut Wingate, Bat Hen, Mishmar HaSharon, Ga'ash, Tel Yitzhak, Beit Yehoshua, Kfar Yedidia, le Centre académique Ruppin, Kfar Yona, Bitan Aharon, Beit Herut, Tzur Moshe, Avikhail et Ma'abarot.

Le porte-parole de Tsahal a déclaré que "les détails sont en cours d'examen".