LIVE BLOG | La normalisation avec l'Arabie Saoudite reste d'actualité, selon des officiels

Le mouvement Betar mondial lance un "avertissement de voyage" aux Juifs : "Ne venez pas à New York"

Le mouvement Betar mondial a publié un "avertissement de voyage" conseillant aux Juifs de ne pas se rendre à New York, en raison de la montée de l'antisémitisme dans la ville et de l'incapacité de la police locale, qui, selon le mouvement, a du mal à protéger la communauté juive. Le communiqué du mouvement déclare : "Face à la violence croissante et au soutien au terrorisme dans la ville, les Juifs devraient éviter de se rendre à New York jusqu'à ce que la police retire les menottes des policiers et arrête et poursuive les criminels. Mieux vaut être en sécurité que désolé".