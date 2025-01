LIVE BLOG | Rubio à Netanyahou : "Nous œuvrerons sans relâche pour aider à libérer tous les otages restants"

Katz sur l'élimination des terroristes à Jénine : "Nous nous assurerons qu'elle ne redevienne pas un nid d'assassins et un terreau pour le terrorisme"

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a salué l'élimination des terroristes Kutayba et Mohammed al-Shalabi, qui ont assassiné trois Israéliens lors d'un attentat au village de Funduk il y a environ deux semaines et demie, et a déclaré que "tout meurtrier ou complice de meurtre et de terrorisme en paiera le prix fort. Nous continuerons à agir avec force dans l'opération 'Mur de Fer' pour déjouer les terroristes et détruire les infrastructures terroristes dans le camp de réfugiés de Jénine - et nous nous assurerons qu'il ne redevienne pas un nid d'assassins et un terreau pour les attentats terroristes."