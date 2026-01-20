Tim Walz avait également été interrogé sur de possibles liens avec une puissance étrangère par l'équipe de Kamala Harris

L’équipe de campagne de l’ancienne vice-présidente américaine Kamala Harris avait demandé à Tim Walz s’il était un agent étranger au service de la Chine lors du processus de sélection de son colistier, rapporte CNN. Selon la chaîne, qui cite quatre sources proches du cercle rapproché de Harris, cette révélation intervient alors que son équipe cherche à répondre à des accusations d’antisémitisme, après que le gouverneur juif de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a affirmé avoir été interrogé durant sa propre procédure de sélection sur d’éventuels liens avec Israël. CNN précise que la question posée à Tim Walz était liée à plusieurs voyages qu’il a effectués en Chine, lesquels ont suscité des interrogations au sein de l’équipe chargée de l’évaluation des candidats.