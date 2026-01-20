LIVE BLOG | Israël démolit le siège de l'UNRWA à Jérusalem
Cette démolition intervient après la décision du gouvernement israélien de rompre ses liens avec l'organisation, en raison de la participation de ses employés au massacre du 7 octobre
Les forces de sécurité ont accompagné les responsables de l'Autorité foncière israélienne à la Colline des munitions, à Jérusalem, où ils ont commencé à démolir le siège de l'UNRWA. Celui-ci avait été évacué après la décision du gouvernement israélien de rompre ses liens avec l'organisation, en raison de la participation de ses employés au massacre du 7 octobre.
Donald Trump publie une image représentant le Groenland comme un territoire américain
Environ 1 500 terroristes de Daech s'échappent d'une prison syrienne, 120 selon le gouvernement d'al-Sharaa
Le site web kurde Rudaw rapporte qu'un porte-parole des Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes, Farhad Shami, a déclaré qu'environ 1 500 terroristes de l'État islamique s'étaient échappés de la prison syrienne de Shaddadi. Le ministère syrien de l'Intérieur évoque quant à lui le nombre bien plus réduit de 120 prisonniers. Plus tôt, l'armée syrienne avait déclaré qu'"un certain nombre" de terroristes de Daech s'étaient échappés d'une prison qui était sous le contrôle des FDS dans la ville orientale de Shaddadi, accusant les FDS de les avoir libérés. L'armée n'a pas précisé combien d'entre eux s'étaient échappés.
Tim Walz avait également été interrogé sur de possibles liens avec une puissance étrangère par l'équipe de Kamala Harris
L’équipe de campagne de l’ancienne vice-présidente américaine Kamala Harris avait demandé à Tim Walz s’il était un agent étranger au service de la Chine lors du processus de sélection de son colistier, rapporte CNN. Selon la chaîne, qui cite quatre sources proches du cercle rapproché de Harris, cette révélation intervient alors que son équipe cherche à répondre à des accusations d’antisémitisme, après que le gouverneur juif de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a affirmé avoir été interrogé durant sa propre procédure de sélection sur d’éventuels liens avec Israël. CNN précise que la question posée à Tim Walz était liée à plusieurs voyages qu’il a effectués en Chine, lesquels ont suscité des interrogations au sein de l’équipe chargée de l’évaluation des candidats.
Sud-Liban : une frappe aérienne de Tsahal cible un terroriste du Hezbollah dans la région de Tyr
Un terroriste du Hezbollah a été pris pour cible lors d'une frappe aérienne israélienne dans la ville de Zibqin, près de Tyr dans le sud du Liban, a indiqué Tsahal. L'armée israélienne n'a pas fourni plus de détails dans l'immédiat.
Israël maintient la fermeture du point de passage de Rafah malgré les pressions américaines
Un groupe restreint de ministres israéliens a décidé de ne pas rouvrir le point de passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte, allant à l’encontre des demandes des États-Unis. Washington souhaite une reprise des opérations conformément au plan en 20 points du président Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza, rapporte le site Ynet. Cette décision intervient sur fond de colère israélienne après l’inclusion de hauts responsables turcs et qataris au sein du Conseil de paix, qui doit superviser la gestion de Gaza après le conflit. Israël estime par ailleurs qu’aucune réouverture de Rafah, dans un sens comme dans l’autre, ne doit avoir lieu tant que les terroristes du Hamas n’auront pas accepté de se désarmer et de restituer le corps du dernier otage israélien, Ran Gvili.