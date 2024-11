LIVE BLOG | Tsahal frappe le quartier de Dahieh dans le sud de Beyrouth

Tsahal : Élimination d'un terroriste impliqué dans le massacre du 7/10, 120 cibles frappées à Gaza et au Liban

Un avion de l'armée de l'air a éliminé une cellule terroriste opérant dans le quartier de Shuja'iyya à Gaza, dont Yasser Ghandi, un terroriste impliqué dans le massacre du 7 octobre. Le porte-parole de Tsahal a ajouté qu'au cours des dernières 24 heures, l'armée de l'air a frappé plus de 120 cibles des organisations terroristes Hamas et Hezbollah dans la bande de Gaza et au Liban. La 91e division continue ses opérations terrestres dans le sud du Liban contre de nouvelles cibles du Hezbollah. La 36e division opère également dans le sud du Liban, ses forces ont éliminé des terroristes et localisé des armes et des tunnels.