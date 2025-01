LIVE BLOG | Crise dans les négociations : le Hamas revient sur son engagement de libérer les hommes blessés de moins de 50 ans

"La seule chose qui me préoccupe est la destruction complète du Hamas et le retour de tous nos otages" (Smotrich)

"Je m'occupe de tout mon cœur et de toute mon âme pour atteindre tous les objectifs de la guerre : la victoire complète, la destruction complète du Hamas militairement et civilement, et le retour de tous nos otages à la maison", a déclaré le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich. "Naturellement, et comme c’est mon habitude en ces moments-là, je fais ces choses tranquillement, dans des pièces fermées, dans un discours très factuel, sérieux, poignant et profond. La seule chose qui m’inquiète, c’est comment gagner, comment détruire le Hamas, comment rapatrier tous nos otages. Je ne me reposerai pas et ne me tairai pas tant que ces objectifs ne seront pas atteints".