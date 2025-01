LIVE BLOG | La Croix-Rouge en route pour récupérer Gadi Moses et Arbel Yahoud

L'Arabie saoudite rejette le plan de Trump sur Gaza : "Un atout pour les extrémistes"

Une source au sein de la famille royale saoudienne a déclaré ce jeudi matin à Kan News que l'Arabie saoudite considère la proposition du président américain Donald Trump de transférer les Palestiniens de Gaza vers d'autres pays pendant sa reconstruction comme "irréaliste". Selon cette source, "le transfert des habitants de Gaza déstabiliserait la région et jouerait en faveur des extrémistes". La position saoudienne rejoint ainsi celles déjà exprimées par l'Égypte et la Jordanie contre cette initiative américaine. Riyad estime qu'il faut plutôt "expulser progressivement l'organisation terroriste Hamas de Gaza, démilitariser la bande et y installer l'Autorité palestinienne". Cette nouvelle Autorité palestinienne devrait avoir "un nouveau visage acceptable pour les pays arabes, les États-Unis et Israël".