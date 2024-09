LIVE BLOG | Les otages retrouvés ont été assassinés peu de temps avant d'être localisés (Tsahal)

Kamala Harris déclare que le Hamas "doit être éliminé" après que le citoyen américain Goldberg-Polin a été retrouvé assassiné à Gaza

La vice-présidente Kamala Harris a déclaré dans un communiqué que le Hamas "doit être éliminé" et ne peut pas être autorisé à contrôler Gaza après que les corps du citoyen américain Hersch Goldberg-Polin et de cinq autres otages ont été retrouvés à Gaza. Harris a présenté ses condoléances aux parents de Goldberg-Polin, Jon et Rachel, et déclaré : "Je n'ai pas de priorité plus élevée que la sécurité des citoyens américains, où qu'ils soient dans le monde. Le président Biden et moi ne faillirons jamais dans notre engagement à libérer les Américains et tous ceux retenus en otage à Gaza." "Le Hamas est une organisation terroriste maléfique. Avec ces meurtres, le Hamas a encore plus de sang américain sur les mains. Je condamne fermement la brutalité continue du Hamas, et le monde entier doit en faire autant. Du massacre de 1 200 personnes aux violences sexuelles, en passant par la prise d'otages et ces meurtres, la dépravation du Hamas est évidente et horrifiante," dit-elle.