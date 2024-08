LIVE BLOG | L'Égypte propose un plan pour que l'AP prenne le contrôle du poste-frontière de Rafah à Gaza

Tsahal intensifie ses frappes contre le Hezbollah au Liban

L'armée israélienne a annoncé avoir mené plusieurs opérations contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban. Ces frappes, visant des infrastructures militaires et des lanceurs de roquettes, font suite à des tirs de drones vers le territoire israélien. Selon le porte-parole de Tsahal, "entre 19h44 et 19h27, plusieurs drones ont été identifiés traversant depuis le territoire libanais. L'un d'eux a été intercepté, certains ont explosé et causé des dégâts". Les forces de la 146e division ont notamment ciblé un terroriste du Hezbollah à Tayr Harfa, tandis que la 769e brigade a attaqué des lanceurs de roquettes à Houla et Qalaat Debba. L'armée de l'air a également neutralisé un drone prêt au lancement et un membre de l'unité aérienne du Hezbollah.