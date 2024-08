LIVE BLOG | Un tunnel de 3 mètres de haut découvert dans la zone de l'axe Philadelphie au sud de Gaza

Un tunnel de 3 mètres de haut a été découvert dans la zone de l'axe Philadelphie au sud de la bande de Gaza

Les forces de Tsahal ont découvert la semaine dernière un tunnel de trois mètres de haut, dans la zone de l'axe Philadelphie au sud de la bande de Gaza. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de Tsahal, qui a ajouté que "récemment, les forces de la division 162 et l'unité Yahalom travaillent à localiser et détruire les structures souterraines dans la zone de Philadelphie. Jusqu'à présent, ils ont localisé et détruit des dizaines de structures souterraines". Il a également été rapporté que "les forces enquêtent et neutralisent les structures découvertes. Tsahal détruira systématiquement toutes les infrastructures souterraines de l'axe Philadelphie et agira avec détermination pour empêcher leur formation à l'avenir". L'axe de Philadelphie est un axe crucial pour le Hamas, entre Gaza et la frontière égyptienne.