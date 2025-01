LIVE BLOG | "L'opération Mur de fer marque un tournant dans la stratégie sécuritaire en Judée-Samarie", déclare Israel Katz

L'ex-otage Romi Gonen publie un message sur Instagram

Je voulais prendre le temps de remercier le peuple d'Israël, ma famille et mes amis. Les prières et la force que vous avez envoyées nous ont accompagnées tout au long du chemin et nous ont aidées à croire que ce cauchemar finirait par prendre fin", a écrit Romi. "Mon coeur déborde", a-elle ajouté, appelant à se souvenir de tous les otages encore à Gaza et à les libérer.

"Nous devons nous rappeler qu'il y a encore 94 otages enlevées qui meurent et tout faire pour les sauver. Am Israel Hai (Le peuple d'Israël est vivant) et avec l'aide de Dieu, nous continuerons à avoir d'autres bonnes nouvelles dans les semaines à venir", a-t-elle poursuivi.