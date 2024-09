LIVE BLOG | L'UNRWA affirme que 6 de ses employés ont été tués dans une attaque de Tsahal à Gaza

Le consul d'Israël à New York lors de la journée de commémoration des attentats du 11/9 : "Nous sommes en deuil avec les États-Unis"

Le consul d'Israël à New York Ophir Akunis s'est adressé aux citoyens américains lors de la journée de commémoration des attentats du 11 septembre 2001, déclarant que "le 7 octobre est notre 11 septembre". Dans un message vidéo largement diffusé, Akunis a ajouté : "L'État d'Israël a soutenu les États-Unis et a été en deuil avec eux, alors que les ennemis des États-Unis qui soutenaient Al-Qaïda à l'époque et soutiennent maintenant le Hamas, ont applaudi, ri et célébré. Israël et l'Amérique se tiendront toujours ensemble en première ligne de la lutte pour la démocratie et la liberté. Ne vous y trompez pas, nous vaincrons le Hamas comme vous avez vaincu Al-Qaïda".