LIVE BLOG | La Knesset approuve une loi sur l'expulsion des familles de terroristes

Tsahal : Les forces poursuivent leurs opérations au Sud-Liban et à Gaza, des dizaines de terroristes éliminés

L'armée israélienne annonce que ses avions de combat ont frappé plus de 110 cibles du Hezbollah au Liban et du Hamas à Gaza ces dernières 24 heures, dont environ 20 dans la région de Baalbek et au nord du fleuve Litani. Environ 60 terroristes ont été éliminés. Les frappes ont visé des lanceurs de missiles ayant tiré vers le centre d'Israël, des installations militaires, des dépôts d'armes et d'autres infrastructures.