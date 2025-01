LIVE BLOG | La possibilité d'avancer la libération des femmes otages à samedi matin est à l'étude

Des souterrains du Hezbollah ainsi que de nombreuses armes découverts au Sud-Liban au cours de la semaine

"Au cours des opérations militaires dans la région de Saluki (Sud-Liban) la semaine dernière, un certain nombre de souterrains importants appartenant à l'organisation terroriste Hezbollah ont été localisés qui étaient utilisés comme complexes d'hébergement. Les souterrains ont été inspectés et détruits en coopération avec les forces du génie", a fait savoir Tsahal vendredi. "Au cours de l'opération, une cache d'armes à l'intérieur d'une mosquée, un véhicule avec des armes à bord, des centaines d'obus de mortier, des explosifs, des roquettes, des armes à feu et d'autres équipements militaires du Hezbollah, ont été découverts".