LIVE BLOG | "La rencontre entre Netanyahou et Trump s'est bien déroulée", selon un proche du Premier ministre

Le Pentagone valide un contrat de 8,6 milliards de dollars pour des F-15 destinés à Israël

Boeing a obtenu un contrat de 8,6 milliards de dollars pour le programme F-15 israélien, a annoncé le Pentagone lundi, après la rencontre entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en Floride.