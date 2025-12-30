LIVE BLOG | "La rencontre entre Netanyahou et Trump s'est bien déroulée", selon un proche du Premier ministre

Donald Trump et ses principaux conseillers ont toutefois exprimé leur inquiétude quant à plusieurs politiques israéliennes en Judée-Samarie

Benjamin Netanyahou et Donald Trump à l'issue de leur rencontre en Floride, le 29 décembre 2025ASSOCIATED PRESS

Accord israélo-américain sur le commerce des produits agricoles

La Maison Blanche a publié lundi une proclamation concernant l'adoption d'un accord américano-israélien sur le commerce des produits agricoles.

Le Pentagone valide un contrat de 8,6 milliards de dollars pour des F-15 destinés à Israël

Boeing a obtenu un contrat de 8,6 milliards de dollars pour le programme F-15 israélien, a annoncé le Pentagone lundi, après la rencontre entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en Floride.

Donald Trump fait part de ses inquiétudes quant à la politique d'Israël en Judée-Samarie

Le président américain Donald Trump et ses principaux conseillers ont exprimé leur inquiétude quant à plusieurs politiques israéliennes en Judée-Samarie lors de leurs rencontres avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Les Etats-Unis défendent Israël dans son droit à reconnaître le Somaliland

Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la question, les États-Unis ont défendu la reconnaissance par Israël du Somaliland, affirmant qu'Israël a le droit de mener sa politique étrangère comme tout autre État

"La rencontre entre Netanyahou et Trump s'est bien déroulée", selon un proche du Premier ministre

Une source proche du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré au journal Haaretz que la rencontre avec le président américain Donald Trump s'était "bien déroulée".

