LIVE BLOG | "La rencontre entre Netanyahou et Trump s'est bien déroulée", selon un proche du Premier ministre
Donald Trump et ses principaux conseillers ont toutefois exprimé leur inquiétude quant à plusieurs politiques israéliennes en Judée-Samarie
Accord israélo-américain sur le commerce des produits agricoles
La Maison Blanche a publié lundi une proclamation concernant l'adoption d'un accord américano-israélien sur le commerce des produits agricoles.
Le Pentagone valide un contrat de 8,6 milliards de dollars pour des F-15 destinés à Israël
Boeing a obtenu un contrat de 8,6 milliards de dollars pour le programme F-15 israélien, a annoncé le Pentagone lundi, après la rencontre entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en Floride.
Donald Trump fait part de ses inquiétudes quant à la politique d'Israël en Judée-Samarie
Le président américain Donald Trump et ses principaux conseillers ont exprimé leur inquiétude quant à plusieurs politiques israéliennes en Judée-Samarie lors de leurs rencontres avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Les Etats-Unis défendent Israël dans son droit à reconnaître le Somaliland
Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la question, les États-Unis ont défendu la reconnaissance par Israël du Somaliland, affirmant qu'Israël a le droit de mener sa politique étrangère comme tout autre État
"La rencontre entre Netanyahou et Trump s'est bien déroulée", selon un proche du Premier ministre
Une source proche du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré au journal Haaretz que la rencontre avec le président américain Donald Trump s'était "bien déroulée".