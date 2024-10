LIVE BLOG | Des dizaines de terroristes du Hezbollah et du Hamas éliminés au Liban et dans la bande de Gaza

Le chef d'état-major aux blessés de guerre : "Votre retour à la vie active est essentiel pour la reconstruction de la société israélienne"

Le chef d'état-major, le général Herzi Halevi, a déclaré aux blessés de l'opération "Épées de fer" : "vous avez fait passer la défense de la patrie et vos camarades avant votre bien-être personnel - je vous salue". Le chef d'état-major s'est adressé aux blessés "physiques et psychologiques, ceux qui ont guéri et ceux qui sont encore en plein processus de rééducation", en déclarant : "Tsahal travaille avec le ministère de la Défense pour vous apporter, à vous et à vos familles, une réponse complète. Notre accompagnement découle d'un engagement profond et votre retour à la vie active est un pilier essentiel dans la reconstruction de toute la société israélienne. Nous combattons avec vous, sur le champ de bataille et en dehors. Les succès que vous avez obtenus et ceux que nous continuons d'obtenir chaque jour font partie d'une guerre juste et de nombreuses missions nous attendent encore, des missions que nous sommes déterminés à accomplir".