LIVE BLOG | Le commandant de la brigade de Khan Younes, Salameh, éliminé dans la frappe de Tsahal samedi

Le Hamas affirme que son leader Ismaïl Haniyeh reste en contact avec les médiateurs concernant les négociations avec Israël

Le Hamas, après la frappe à Gaza samedi qui visait Mohammed Deif et Rafa Salameh à Khan Younès, "a appelé l'Égypte et le Qatar à faire le nécessaire auprès de l'administration américaine et d'autres pour arrêter ces massacres contre notre peuple".

La déclaration ajoute que Haniyeh "a souligné que alors que le mouvement Hamas s'est montré ouvert et responsable à la dernière proposition d'accord", la position israélienne de Netanyahou a été de "placer des obstacles qui empêchent de l'atteindre, y compris ses déclarations médiatiques, qui incluaient de nouvelles conditions et points qui n'étaient pas mentionnés dans le document négocié". Le chef du mouvement devrait "poursuivre ses contacts politiques et diplomatiques dans le même but au cours des prochaines heures", relaye le communiqué publié samedi soir, sans annoncer de gel des négociations.