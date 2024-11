LIVE BLOG | Une délégation égyptienne attendue à Tel Aviv pour présenter un nouveau projet de trêve à Gaza

Katz sur la décision du Commandement du Front intérieur de ne pas modifier les directives : "Une prudence nécessaire"

Le ministre de la Défense Israël Katz a réagi à la décision du Commandement du Front intérieur de maintenir les directives de protection inchangées. "La décision de ne pas lever les restrictions et de ne pas permettre aux localités de Galilée et du Nord de reprendre leur routine demain est une mesure de prudence nécessaire et un message clair quant à la détermination d'Israël à faire respecter l'accord", a-t-il déclaré. "Si le Hezbollah continue ses tentatives de violation de l'accord et que le gouvernement libanais ne remplit pas ses obligations, Israël est prêt à réagir avec force", a-t-il ajouté.