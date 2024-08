LIVE BLOG | Le Hezbollah tire environ 30 roquettes sur Nahariya et sa région, pas de blessé

Le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne appelle à imposer des sanctions à Ben Gvir et Smotrich

Le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne Josep Borrell a appelé à imposer des sanctions au ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et au ministre des Finances Bezalel Smotrich. "Alors que le monde pousse pour un cessez-le-feu à Gaza, Ben Gvir appelle à réduire l'approvisionnement en carburant et l'aide aux civils. Comme les déclarations malveillantes de Smotrich, c'est une incitation aux crimes de guerre. J'appelle le gouvernement israélien à se dissocier sans équivoque de ces incitations à commettre des crimes de guerre et à s'engager de bonne foi dans des négociations pour un cessez-le-feu immédiat sous la médiation des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte", a tweeté Borrell sur son compte X.