LIVE BLOG | Le Hezbollah tire 50 roquettes sur le nord d'Israël, Tsahal riposte au Liban

Le Hezbollah tire 50 roquettes vers le nord, impact direct à Kiryat Shmona, Tsahal poursuit ses frappes au Liban

Le porte-parole de Tsahal a rapporté une série de tirs depuis le Liban vers le nord d'Israël. Environ 30 roquettes ont traversé la frontière après les dernières alertes en Haute Galilée. Plus tard, 20 tirs supplémentaires ont été enregistrés, d'abord vers 1h00 du matin, puis entre 2h00 et 3h00. Un impact direct a été signalé à Kiryat Shmona. En réponse, Tsahal a mené des frappes ciblées contre des infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban. Les villes d'Aytaroun, Maroun al-Ras et Yaroun ont été visées. Ces opérations ont notamment ciblé des bâtiments militaires utilisés par l'organisation. La veille au soir, un drone israélien a éliminé des militants de l'organisation Amal, qui opéraient dans un complexe militaire du Hezbollah à Faron, dans le sud du Liban.