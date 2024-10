LIVE BLOG | Les Houthis se prépareraient à un affrontement naval direct avec Israël et les États-Unis

Austin s'entretient avec Gallant et souligne "l'importance d'assurer la sécurité des forces de la FINUL au Liban"

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin s'est entretenu avec le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, exprimant sa "profonde inquiétude" concernant les tirs de Tsahal sur les positions de maintien de la paix de l'ONU au Liban, ainsi que la mort de deux soldats libanais. Selon le Pentagone, Austin "a souligné l'importance d'assurer la sécurité des forces de la FINUL et des forces armées libanaises, et a réitéré la nécessité de passer des actions militaires au Liban à une voie diplomatique dès que possible". Enfin, Austin a réaffirmé l'engagement inébranlable des États-Unis envers la sécurité d'Israël et la nécessité de ramener tous les otages à leurs familles le plus rapidement possible.